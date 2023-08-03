Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık 47,83, aylık 9,49 oldu.
Ekonomi 03.08.2023, 10:05 03.08.2023, 10:07
Merakla beklenen enflasyon verileri geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda yüzde 47,83'e çıktı.
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