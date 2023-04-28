Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023 programında açıklamalarda bulunuyor. Nebati, "Enflasyon düşmeye başladı. Tek haneye indireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023 programında konuşuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Ülkemizin her alanda elde ettiği büyük kazanımlarda sizlerin bu yakın iş birliğinin büyük bir katkısı vardır. Aynı şekilde bugün burada her biri istisnai birikimlere sahip fikirler ve öneriler yarınlarımıza yön vererek etkin politikaların şekillendirilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Her ülkenin kendi ekonomik koşullarına göre farklı politika setlerini devreye aldığı süreçte bizler yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye ekonomi modelimizi devreye aldık. Krizlerin zirve yaptığı 2022 yılında yüzde 5.6 büyüyen ekonomimiz bu modelin ne kadar da güçlü olduğunu gösteriyor.

G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmayı başardık. 11 ilimizi doğrudan 85 milyon nüfusumuzu da dolaylı bir şekilde etkileyen deprem felaketine rağmen 2023 yılında da ekonomik aktiviteye öncü göstergelere baktığımızda büyümenin devam ettiğini görebiliyoruz.

"Enflasyonu düşürmeye başladık"

Küresel salgının başlamasıyla birlikte tüm dünyada ortaya çıkan talep yönlü enflasyon sorunu 2022 itibarıyla enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarında yüksek artışlar nedeniyle arz yönlü yapıya dönüştü. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına aldığımız tedbirlerle enflasyonu öngördüğümüz seviyede düşürmeye başladık. Kalıcı bir şekilde inmesini sağlayacağız.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında görülüyor ki 50’lerin altında bir seviyeye ulaşmış olacağız.

Sıkı para politikaları nedeniyle ABD ve Avrupa’da yaşanan banka iflasları, küresel ekonomi için tehdit oluştururken, Türk bankacılık sektörümüz, aktif kalitesi, güçlü sermaye tamponları ve süreklilik arz eden kârlılığıyla sağlam bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Öte yandan yeni teknolojiler ve inovatif girişimlerin hem firmalarımızın hem de ülkemizin rekabet gücünü önemli ölçüde artıran faktörler olduğunun da farkındayız.

Bu sebeple Ar-Ge yatırımlarının artması yönünde sağlam adımlar atıyor, stratejik sektörleri ve teknoloji yoğun yatırımları, selektif kredi politikamızla destekliyoruz.