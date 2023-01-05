Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karaman ve Mersin'de tesis edilecek Akyel-1 RES elektrik üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Türkiye Taşkömürü Kurumunun "Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kuruma ait bir taşınmazın kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi halinde işgalin şekli, taşınmazın konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibarıyla asgari ecrimisil tutarı, emlak vergi değerinin yüzde üçünden az olmamak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunca belirlenecek.