Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2 ilde 2 YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir ve Erzurum'daki 2 araziyi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Ekonomi 19.01.2023, 08:33 19.01.2023, 09:25
Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Erzurum'un Aziziye, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki 2 arazi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.
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