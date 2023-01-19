Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2 ilde 2 YEKA belirledi

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Aziziye, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki 2 arazi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.