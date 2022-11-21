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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2035 yılına kadar hidrojen üretim maliyetini 2,4 dolardan 1,2 doların altına düşüreceğiz" dedi.

Ekonomi 21.11.2022, 12:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin altyapısı ve gaz piyasalarıyla doğal gaz merkezi olmak için tüm enstrümanlara sahip olduğunu belirterek, "Yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının Türkiye olması, sahip olduğumuz altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu gösteriyor." dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayelerinde Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'ndeki konuşmasında, dünyanın tedarik ve enerji sıkıntısı çektiği bir dönemde Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını ifade etti.

Türkiye'nin altyapısı ve gaz piyasalarıyla doğal gaz merkezi olmak için tüm enstrümanlara sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"TANAP ve TürkAkım gibi dev projeleri çok kısa zamanda devreye alabilecek teknik yeterliliğe ve işletme kapasitesine sahibiz. Karadeniz gazıyla birlikte yerli gazımız da bu sürece dahil olunca elimiz daha da güçlenecek. Mevcut hatlarımızın kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergah çeşitlendirmesi yapmak için yoğun bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Orta Doğu, Orta Asya ve Akdeniz’den gelecek yeni doğal gaz boru hatları ve ülkelerle ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj işbirlikleri için görüşmeler yaptık. Yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının Türkiye olması, sahip olduğumuz altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu gösteriyor."

- "Derin deniz tabanındaki boru hattının serim işlemini tamamladık"

Bakan Dönmez, yerli gaz çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazı karaya çıkaracağımız ilk nokta olan Filyos'ta şu an insanüstü bir gayretle çalışmalarımızı 7/24 esasına göre sürdürüyoruz. Cuma sahadaydım. Çalışmaları bizzat yerinde inceledim. Bütün çalışmalarımız planlanan takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Derin deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru hattının serim işlemini tamamladık. Test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmalarımızı da yüzde 80 oranında tamamladık. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğal gaz iletim sistemimize aktaracağız."

Enerji teknolojilerinin gelişmesi için kamu tarafında yoğun gayret gösterildiğini belirten Dönmez, son dönemde hidrojenle ilgili yürütülen AR-GE faaliyetlerinin artık somut çıktılara dönmek üzere olduğunu dile getirdi.

Fatih Dönmez, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) sorumluluğunda hidrojen üretimi, depolaması ve dağıtımından oluşacak bir hidrojen değer zinciri oluşturulduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"TENMAK yakın zamanda Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Pilleri ile Karbondioksit Tutma ve Yönetimi alanlarında iki proje desteği çağrısına çıkacak. Hedefimiz net. 2030'da 2 gigavat olacak elektrolizör kapasitemizi 2053 yılında 35 kat artırarak 70 gigavata çıkaracağız. Öte yandan, 2035 yılına kadar hidrojen üretim maliyetini de 2,4 dolardan 1,2 doların altına düşüreceğiz. Böylece hem yeşil dönüşümü hızlandıracak, hem enerji ithalatımızı azaltacak hem de rekabet gücümüzü artıracağız."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da Türkiye'nin desteğiyle "Mavi Vatan" projesine sahip çıkacaklarını belirterek, "Kendi bölgelerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve hukukuna binaen münhasır ekonomi haklarına hep birlikte sahip çıkarak orada yaşanan adaletsizliğe ve ülkemizin ihtiyacı olan temiz enerjiye, ekonomik enerjiye, sürdürülebilir enerjiye ulaşmak için yeniden yapılanmalara ve bunların ne şekilde olabileceği fikrine çok önem verdiğimizi bilmenizi istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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