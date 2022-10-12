Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Gazprom Başkanı Miller ile bir araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile Moskova'da görüştü.
Ekonomi 12.10.2022, 22:00
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Dönmez ile Miller’ın Moskova’da düzenlenen “Rus Enerji Haftası" kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.
Açıklamada, "Rus gazı Türkiye’ye Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları üzerinden güvenilir bir şekilde sevk edilmektedir." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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