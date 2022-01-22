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En fazla hamsi tüketildi

İstanbul'da geçtiğimiz yıl en fazla tüketilen balıklar hamsi ve istavrit oldu.

Ekonomi 22.01.2022, 21:21
En fazla hamsi tüketildi

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 114 farklı tür su ürünü getirildi.

2020 yılında hale 48 bin 737 ton su ürünü getirilirken bu rakam geçen yıl 45 bin 81 ton oldu. 2020 yılında hale en çok getirilen beş ürün hamsi, palamut, mezgit, istavrit ve lüfer olurken bu sıralama 2021'de hamsi, istavrit, mezgit, lüfer ve çipura şeklinde değişti.

Hale geçen yıl getirilen ürünler arasında 15 bin 40 ton ile hamsi ilk sırada yer alırken, 7 bin 25 ton ile istavrit ikinci, 4 bin 148 ton ile de mezgit üçüncü oldu.

Hale getirilen ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 488 lira 61 kuruştan satılan ıstakoz, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü oldu. Bu ürünü, kilosu 408 lira 32 kuruş ile böcek, kilosu 194 lira 96 kuruştan satılan jumbo karides izledi.

Halde hamsinin kilosu 16 lira 31 kuruş, palamutun kilosu 39 lira 92 kuruş, mezgitin kilosu 11 lira 85 kuruş, istavritin kilosu 13 lira 55 kuruştan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

ÜrünOrtalama (Ton)

Hamsi     15040

İstavrit     7025

Mezgit     4148

Lüfer     3937

Çipura (yetiştiricilik)     2428

Levrek (yetiştiricilik)     1855

İthal Uskumru     1409

Tekir      1388

Palamut     1023

Somon      914

Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

ÜrünOrtalama (kg/lira)

Istakoz       488,61

Böcek      408,32

Jumbo karides      194,96

Kalkan      161,84

Sinarit      133,69

Dülger       120,99

Lipsoz       112,25

Kırlangıç       108,81

Karabiga karides      107,31

İthal lahoz      104

Kaynak: AA
#İstanbul #Hamsi
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