En fazla hamsi tüketildi
İstanbul'da geçtiğimiz yıl en fazla tüketilen balıklar hamsi ve istavrit oldu.
AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 114 farklı tür su ürünü getirildi.
2020 yılında hale 48 bin 737 ton su ürünü getirilirken bu rakam geçen yıl 45 bin 81 ton oldu. 2020 yılında hale en çok getirilen beş ürün hamsi, palamut, mezgit, istavrit ve lüfer olurken bu sıralama 2021'de hamsi, istavrit, mezgit, lüfer ve çipura şeklinde değişti.
Hale geçen yıl getirilen ürünler arasında 15 bin 40 ton ile hamsi ilk sırada yer alırken, 7 bin 25 ton ile istavrit ikinci, 4 bin 148 ton ile de mezgit üçüncü oldu.
Hale getirilen ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 488 lira 61 kuruştan satılan ıstakoz, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü oldu. Bu ürünü, kilosu 408 lira 32 kuruş ile böcek, kilosu 194 lira 96 kuruştan satılan jumbo karides izledi.
Halde hamsinin kilosu 16 lira 31 kuruş, palamutun kilosu 39 lira 92 kuruş, mezgitin kilosu 11 lira 85 kuruş, istavritin kilosu 13 lira 55 kuruştan alıcı buldu.
Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:
ÜrünOrtalama (Ton)
Hamsi 15040
İstavrit 7025
Mezgit 4148
Lüfer 3937
Çipura (yetiştiricilik) 2428
Levrek (yetiştiricilik) 1855
İthal Uskumru 1409
Tekir 1388
Palamut 1023
Somon 914
Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:
ÜrünOrtalama (kg/lira)
Istakoz 488,61
Böcek 408,32
Jumbo karides 194,96
Kalkan 161,84
Sinarit 133,69
Dülger 120,99
Lipsoz 112,25
Kırlangıç 108,81
Karabiga karides 107,31
İthal lahoz 104
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|36
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|20
|36
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|20
|33
|7. Samsunspor
|20
|33
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|20
|32
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|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Gençlerbirliği
|21
|26
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|21
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
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|20
|20
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|21
|20
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|20
|8
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|P
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|44
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|45
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