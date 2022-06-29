En düşük emekli maaşı 3500 liraya çıkarılıyor
Torba kanun teklifi ile en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak.
Ekonomi 29.06.2022, 22:16 29.06.2022, 23:35
Özlük ve mali haklara ilişkin torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı.
Teklifin görüşmeleri esnasında en düşük emekli aylığına ilişkin madde emeklilerin lehine revize edildi.
Torba kanun teklifine AK Parti imzası ile verilen önerge ile 2500 lira olan en düşük emekli maaşının 3500 liraya yükseltilmesi kabul edildi.
Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle düzenleme hayata geçmiş olacak.
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