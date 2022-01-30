En çok emekli İstanbul'da yaşıyor
Türkiye'de alınan verilere göre toplama emekli sayısı 13 milyon 644 bine ulaştı. 2021 yılında 810 bin kişi daha emekli olmaya hak kazandı.
AA muhabirinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2021’de farklı statülerde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı.
Bu rakamla geçen yıl sonu itibarıyla toplam emekli sayısı 13 milyon 644 bin 30 olurken, 2021'de emeklilere toplam 419 milyar 623 milyon 649 bin lira aylık ödemesi yapıldı.
Zonguldak, Sinop, Bartın emekli kenti
Emeklilerin en çok olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Balıkesir, Kocaeli ve Mersin oldu.
Nüfusa göre en fazla emeklinin yaşadığı iller Zonguldak, Sinop, Bartın, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Burdur, İzmir ve Rize olarak sıralandı.
1 emekliye karşılık 2 çalışan
Sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan sigortalı çalışanların, sistemden aylık alanların (emekliler, malullük veya ölüm aylığı alanlar) sayısına karşılık gelen aktif/pasif oranı 1,93 oldu.
Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesini sağlayabilmesinde ideal oran sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışan şeklindeyken, Türkiye'de 1 emekliye karşılık 2 çalışan bulunuyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11