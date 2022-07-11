Emtia piyasasında karışık seyir hakim

Resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle güvenli liman olarak görülen dolara yönelim artarken, bu durum haftalardır emtia fiyatlarında satış baskılarının sürmesine neden oluyor.

Ekonomik aktivitenin durgunlaşacağına yönelik endişeler, emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Diğer taraftan makroekonomik verilerin "ekonomilerde resesyon baskısının henüz korkulduğu kadar güçlü olmadığına" işaret etmesiyle geçen hafta emtia piyasasında toparlanma eğilimi görüldü.

Söz konusu gelişmelerle emtia piyasasında geçen hafta dalgalanmaların yoğun olduğu karışık bir seyir izlenmesine karşın önceki haftalardaki kadar yoğun bir satış baskısı görülmedi.

ABD'de, tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı, işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

İş gücü piyasasının güçlü kalması "Fed'in para politikalarındaki 'şahin' duruşunu koruyacağına" işaret etse de enflasyonun kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, resesyon ihtimaline karşın piyasalarda olumlu fiyatlanmaya devam ediyor.

Tahvil piyasalarındaki satış eğilimine karşın enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi, 107,8 ile son 20 yılın zirvesine çıkmasının ardından haftayı yüzde 1,8 yükselişle 107'den tamamladı.

Altın, düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 3,8 değer kaybıyla 1.742 dolara indi. Altın, geçen hafta 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Geçen hafta 18,920 dolarla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören gümüş de yüzde 2,8 azaldı.

Paladyum yüzde 11,2 ve platin yüzde 0,9 artış kaydetti. Arza yönelik endişelerle paladyum piyasasında yükselişler devam ediyor.

Geçen hafta, 3,3458 dolarla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören bakırın libresi de haftayı yüzde 4,2 değer kaybıyla tamamladı.

Kurşun yüzde 1,8 ve alüminyum yüzde 0,2 değen kazanırken, nikel yüzde 3,3 ve çinko yüzde 0,1 değer kaybetti.

ABD'nin bir resesyona ilerlediğine dair endişeler bakır ticaretini domine ediyor.

Analistler, çinko için en büyük üretici olan Çin'in Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan doğan açığı doldurmak amacıyla üretim fazlasını Avrupa'ya yollamaya hazırlanmasıyla düşüşün devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Hafta içinde resesyon endişeleriyle 97,2 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, Çin'in 220 milyarlık altyapı paketi açıklaması ve güçlü devam ABD iş gücü piyasası verileriyle kayıplarını kısmen telafi etse de geçen hafta yüzde 4,7 azalışla 105,5'e indi.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise haftayı yüzde 5,9 artışla tamamladı.

Tarım emtialarında dalgalı seyir

Tarım emtialarına geçen hafta dalgalı bir seyir hakim oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 5,4, mısır yüzde 3 ve pirinç yüzde 0,5 değer kazandı.

Şeker yüzde 2,5 artarken, pamuk yüzde 1,8 ve kahve yüzde 1,9 azalış kaydetti.

Tarım emtiaları üzerinde bir taraftan resesyon endişeleri ve merkez bankalarının faiz artırımları etkili olurken, arka arkaya yaşanan düşüşlerden sonra tepki alımlarında görülen artış, fiyatlarda yükselişi beraberinde getirdi.

Dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya'da etkili olan soğuklar da şekerde alımlara yol açtı.