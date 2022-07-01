Emekli bayram ikramiyeleri yarın hesaplara yatıyor

Emeklilerin bayram ikramiyeleri yarından itibaren ödenmeye başlıyor. İlk olarak 1 Temmuz'da aylık alan memur emeklilerinin ikramiyeleri yatacak. Ödemeler aylık alma gününe göre farklı tarihlerde olacak.

Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.

Memur emeklileri için ikramiyeler 2-5 Temmuz'da hesaplarda olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre maaş günü 1 Temmuz olan 4/C'li memur emeklilerinin ikramiyeleri yarın hesaplarına yatırılacak.

Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak.

İşçi emeklilerine ödemeler 5-6 Temmuz'da yapılacak

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak.

Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak.

22-26 Temmuz'da maaş alanlara ise ikramiyeleri 6 Temmuz'da ödenecek.