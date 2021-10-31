Eleşkirt ve Patnos ovalarında hasat devam ediyor

Ağrı'nın bereketli toprakları olarak bilinen Eleşkirt ve Patnos ovalarında üretimi yaygınlaşan bitkisel ürünlerden şeker pancarında hasat devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile özel sektörün destek ve teşvikleriyle hem üretim alanını hem de üretimi artıran çiftçiler, tarım makineleriyle topraktan sökülen pancarları mevsimlik işçilerle toplayıp temizledikten sonra traktörlerle Ağrı Şeker Fabrikası'na götürüyor.

Fabrikaya sattıkları pancarla gelir elde eden çiftçiler, hem yöre hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Geçen yıla göre ekilen alan da üretim de arttı

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine, kentte 3,5 milyon dekar tarım alanı ile 410 bin büyükbaş ve 1 milyon 386 bin küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu söyledi.

Kentte bitkisel ürün çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını belirten Engin, "2020 yılında 50 bin dekar alanda şeker pancarı üretimimiz varken, bu yıl 71 bin dekar alanı buldu. Geçen sene 220 bin ton şeker pancarı üretimimiz varken, bu sene 300 bin tona ulaştı. Bu bizim açımızdan özellikle şeker fabrikası olan bir il olan Ağrı için çok önemli. Şeker pancarı önemli bir endüstri bitkisi. Bölgemizde şeker pancarının ekilişini çok önemsiyoruz. Özellikle ülkemizde şeker pancarının makineli tarım noktasında çiftçilere katkıları olmuştur." ifadelerini kullandı.

Engin, şeker pancarının il ve ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını dile getirerek, Ağrı Şeker Fabrikasının yıllık şeker pancarı işleme kapasitesinin 380 bin ton olduğunu aktardı.

"Ağrı'da şu an yaklaşık 300 bin ton şeker pancarı işleniyor. Bu hem biz hem de çiftçilerimiz açısından çok memnuniyet verici bir rakam. Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı olarak şeker pancarı üreticimize yüzde 50 hibeyle sulama sistemleri desteği veriyoruz." diyen Engin, bilinçli tarım yapılması ve ekili alandan daha çok verim alınması için sürekli çiftçilerin yanında olduklarını bildirdi.

Engin, kentte bu üretimde dekardan 4,5 ton verim aldıklarını belirtti.

Ağrılı üreticiler diğer bölgelere göre daha fazla gelir sağlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl şeker pancarı alım fiyatının 420 liraya yükseltildiğini açıkladığını anımsatan Engin, bunun çok önemli olduğunu, Ağrı'da çiftçilere 420 liranın üzerine yüzde 10 da teşvik primi verildiğini ifade etti.

Engin, Ağrı'da pancarın içindeki şeker (polar) oranının çok yüksek çıktığını kaydederek, "Aslında ton başına 420 lira artı yüzde 10 teşvik primi ile toplamda 462 lirayı bulmuş olmasına rağmen Ağrı'da bu rakam 500 liranın üzerinde oluyor. Dolayısıyla şeker pancarı üreticilerimiz, ülkemizin diğer bölgelerine göre ton başına 40-50 lira daha fazla para almış oluyor. Bu da bölgede şeker pancarının ekilişini cazip hale getiriyor." dedi.

Şeker pancarının tarladan toplanması ve nakliyesinin de kentte istihdam sağladığına işaret eden Engin, birçok kişinin bu sayede evlerine ekmek götürdüğünü kaydetti.