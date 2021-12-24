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Elektrikte kademeli tarife uygulaması yeni yılda başlıyor

Kademeli tarife ile ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci kademede ödemenin herkes için aynı olacağını, belirlenen tutarın üzerine çıkan kullanımlarda da aradaki farkın ikinci kademeden hesaplanacağını bildirdi.

Ekonomi 24.12.2021, 10:55
Elektrikte kademeli tarife uygulaması yeni yılda başlıyor

Kademeli faturalandırmada temel prensibin dört kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu ifade eden Enerji Bakanı Fatih Dönmez "Örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Dönmez "Bu yılın başından itibaren kademeli faturalandırmayla ilgili çalışıyoruz. Elektrik tarafında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), doğalgaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) çalışıyor. Kademeli tarifeyle amacımız dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak" dedi.

"Buna benzer uygulamalar belediyelerin su işletmelerinde de uygulanıyor" diyen Dönmez, "Dolayısıyla vatandaşımızın çok yabancı olduğu bir uygulama değil. Hedefimiz yılbaşına yetiştirebilmek ama takdir edersiniz ki, şirketlerin yazılımlarında birtakım değişiklikler olması gerekecek çünkü okuma sistemleri şu anda tek kademe. İki kademe olursa değişiklik yapılması gerekecek. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'mıza son noktayı arz edip uygulamaya geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ KADEME ASGARİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK

Kademeli faturalandırmada temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu ifade eden Dönmez "EPDK'nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz. Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak" açıklamasını yaptı.

Vatandaşların faturalarda bütün kullanım detaylarına ulaşabileceğine dikkat çeken Dönmez "Faturalar da gayet şeffaf olacak. Faturada birinci kademin fiyatı ne, ikinci kademeden ne kadar kullanılmış görülecek. Tüketici bir önceki endeksle okuyup denetleyebilecek, itiraz edebilecek. Rakamları net koymamız lazım" diye konuştu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA 100 MİLYAR LİRALIK SÜBVANSİYON

Elektrikte de gaz da ciddi bir sübvanse söz konusu olduğunu dile getiren Dönmez, bu yolla şimdiye kadar 100 milyar lira destek sağlandığını bildirdi. Ayrıca, 2 milyon 400 bin haneye de elektrik desteği sağlandığını vurgulayan Dönmez, 1 Mart 2019'dan- Kasım 2021'e kadar 6 milyar liralık bir destek verdiklerini söyledi.

ÜZERİ KAPATILAN VARINCA-1 KUYUSU ÇOK KARLIYMIŞ

Bakan Dönmez 'petrol yok' denerek kapatılan ve yeniden devreye alınan Varınca-1 kuyusuyla ilgili de olarak şunları söyledi:

"Anadolu'da 'Burada da petrol vardı, üstünü kapattılar' söylemi vardır. Biz de bunun üzerine gittik ve tekrar denedik. Bu kapsamda üretim yaptığımız kuyular oldu. Bunlardan birisi de Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki Varınca -1 kuyusu. Varınca-1'de ilginç olan, şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce 'petrol yok' diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu."

DOĞALGAZA DA KADEMELİ TARİFE GELİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğalgaz tarifesini getireceklerini bildirdi. Elitaş, "Arkadaşlarımızla istişare ettik. Bugün kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz. Gerekçeler haklı, biz de bunu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" diye konuştu.

Kaynak :Türkiye

#elektrik #kademeli tarife #Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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