Elektrikte kademeli tarife TBMM'de kabul edildi

İçinde elektrikteki TRT payının kaldırılmasına yönelik maddenin de yer aldığı 38 maddelik kanun teklifi dün TBMM'ye sunuarak kabul edildi.

Kanun teklifinde elektriği tasarruflu kullananları desteklemeyi amaçlayan bir düzenlemede yer aldı. Hali hazırda sadece abone grupları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler belirlenebilmektedir. Teklif metnindeki düzenlemeye göre aynı abone grubu içerisinde yer almasına rağmen elektrik tüketim miktarına göre de farklı tarife belirlenebilecektir.

Teklifte düzenlemeye gerekçe olarak "Aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır" denildi.

Kaynak: Memurlar