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"Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50 devlet desteği devam ediyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektöründen yetkililerle bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgaz da ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak, bu süreçte enerji sektöründen de sürece katkı sağlamalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ekonomi 11.02.2022, 19:27
"Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50 devlet desteği devam ediyor"

Elektrik dağıtım sektöründen yetkililerle bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti.

Dönmez, söz konusu desteğin hane başına yıllık 5 bin lira olduğuna dikkati çekerek, akaryakıtta 65 milyarlık ÖTV desteğiyle toplam 165 milyar liralık sübvansiyon yapıldığını söyledi.

Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteğinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Dönmez, "100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgaz da ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak, bu süreçte enerji sektöründen de sürece katkı sağlamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"Provokasyondan medet umanların karşısında olacağız"

Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandığına dikkati çekerek, "Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dahil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar liralık doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğal gaz destek miktarı ise 450 ila 1150 lira arasında olacak. Ayrıca küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen önerileri değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, enerji sektörünün her geçen gün kendini yenilendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin, önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna dün şahit olduk. Sorumlu siyasetin öznesi olması gerekenler, sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanın içinde olduğunun farkında olmalı. Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız. Biz konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyu ile hep paylaştık ve çözüm yollarını da en uygun şekilde belirlemeye çalıştık. Halktan ve tüm paydaşlardan gelen önerilere göre de çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı #Fatih Dönmez
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