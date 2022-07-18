banner38

Elektrik ve elektronik sektöründe ihracat arttı

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Ekonomi 18.07.2022, 23:43
Elektrik ve elektronik sektöründe ihracat arttı

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ilk 6 aydaki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 126 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, elektrik ve elektronik sektörü ihracatı dalgalı bir seyir izledi. Sektör, ocakta 980 milyon 455 bin dolar, martta 1 milyar 366 milyon 975 bin dolar, mayısta 1 milyar 65 milyon 633 bin dolar ve haziranda 1 milyar 359 milyon 402 bin dolarlık dış satım yaptı.

Elektrik ve elektronik sektörü ihracatı bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak, 6 milyar 867 milyon 595 bin dolardan 7 milyar 343 milyon 976 bin dolara yükseldi.

İhracatta ilk sırada 801 milyon 402 bin dolarla Birleşik Krallık yer aldı. Bu ülkeyi 677 milyon 57 bin dolarla Almanya, 433 milyon 616 bin dolarla Fransa, 351 milyon 540 bin dolarla İtalya ve 314 milyon 686 bin dolarla İspanya izledi.

İstanbul zirvede

Elektrik ve elektronik sektörünün ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği ihracatta iller düzeyinde İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'dan yapılan 3 milyar 710 milyon 740 bin dolarlık dış satım, sektörün toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50’sine karşılık geldi.

İstanbul'u 1 milyar 87 milyon 41 bin dolarla Manisa, 425 milyon 945 bin dolarla Denizli, 418 milyon 922 bin dolarla Kocaeli ve 384 milyon 279 bin dolarla İzmir takip etti.

Kaynak: AA
#Elektrik ve elektronik sektörü ihracatı #Ticaret Bakanlığı #Türkiye İhracatçılar Meclisi
Yorumlar (0)
banner35
23
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23