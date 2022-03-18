banner38

Elektrik fiyat artışlarına nasıl müdahale edeceği belirlendi

EPDK'nin "Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda EPDK'nın elektrik fiyat artışlarına nasıl müdahale edileceği de belirlendi.

Ekonomi 18.03.2022, 10:46
Elektrik fiyat artışlarına nasıl müdahale edeceği belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), ulusal ve uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarında ve/veya kaynak maliyetleri arasındaki farklarda makul olmayan artışlar olması halinde, arz güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin korunması kapsamında destekleme bedeli kullanımına ilişkin detaylar tespit edildi.

EPDK'nin "Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ulusal ve uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarında ve/veya kaynak maliyetlerinde makul olmayan artışlar olması halinde, söz konusu artışların arz güvenliğini olumsuz etkileyeceğinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilerek EPDK'ye bildirildiği ve/veya tüketicileri olumsuz etkileyeceğinin EPDK tarafından tespit edildiği durumlarda, bakanlığın görüşü alınarak, Kurul usul ve esasları kapsamında, her seferinde 6 ayı geçmemek üzere işlem tesis edilebilecek.

Ayrıca, azami uzlaştırma fiyatı, söz konusu usul ve esaslar kapsamında Kurul tarafından belirlenecek. Kaynak bazında azami uzlaştırma fiyatları, piyasa işletmecisi tarafından aylık olarak güncellenecek.

Destekleme bedeli ise uzlaştırma dönemi bazında piyasa işletmecisi tarafından hesaplanacak. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için yapılacak hesaplamalarda ise azami uzlaştırma fiyatı olarak ana kaynak için belirlenen fiyat dikkate alınacak.

Kaynak bazında belirlenen azami uzlaştırma fiyatları, enerji üretimine girdi olan emtia fiyatları ile enflasyon ve döviz kuru parametrelerinden biri veya birden fazlasına ilave olarak Kurul tarafından uygun görülen diğer parametreler dikkate alınarak güncellenecek.

Destekleme bedeli, kurul tarafından kaynak bazında belirlenen azami uzlaştırma fiyatları kullanılarak, uzlaştırma dönemi bazında piyasa işletmecisi tarafından hesaplanacak.

Destekleme bedeli, üretim maliyeti düşük üreticilerden karşılanacak, arz güvenliğinin sağlanması ve veya tüketicilerin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Destekleme bedelinin hesaplanması kapsamında, maliyeti yüksek üretim tesislerinin desteklenmesi sonrasında kalan tutar, görevli tedarik şirketlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 17'nci maddesinin ilgili bentleri kapsamında tanımlanan kategorinin uzlaştırmaya esas geçiş miktarları oranında ilgili piyasa katılımcılarına yansıtılacak.

Bu madde kapsamında uzlaştırma dönemi bazında uzlaştırmaya esas, veriş miktarı hesaplanırken, ilgili üretim tesisinin uzlaştırmaya esas üretim miktarından Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile doğrudan tedarikçi üzerinden dolaylı olarak enerji satış anlaşması kapsamında satışa konu enerji miktarları çıkarılacak.

Ayrıca, piyasa katılımcıları, fatura son ödeme tarihi geçmemiş fatura dönemleri için, faturalarına yansıması öngörülen destekleme bedeli borç tutarlarına ilişkin olarak teminat sunmakla yükümlü olacak.

Teminata esas üretim miktarı hesaplanırken, EÜAŞ ile doğrudan veya tedarikçi üzerinden dolaylı olarak enerji satış anlaşması yapmış olan üretim tesislerinin anlaşmaya konu satış miktarları hesaplamaya dahil edilmeyecek.

Faturalarına destekleme vadeli borç tutarı yansıması öngörülen piyasa katılımcılarının bulundurduğu teminat tutarının, bulundurması gereken toplam teminat tutarını karşılamaması halinde, söz konusu eksik tutarlar varsa ilgili piyasa katılımcısının avans alacak tutarından teminat hesaba aktarılacak.

Teminat tutarları, ilgili piyasa katılımcılarının Teminat Usul ve Esasları kapsamında sundukları ek teminata dahil edilecek.

Faturalama, teminatlar, ödemeler, ödemelerin yapılmaması, uzlaştırma bildirimlerine ve faturalara yapılan itirazlar ve düzeltmelere ilişkin süreçler için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

EÜAŞ'ın elektrik enerjisi satın alımı kapsamında enerji temin ettiği üretim tesislerinin söz konusu satışa konu ikili anlaşma miktarları, üretim tesisi bazında, söz konusu enerjinin teslimine başlanmadan en geç iki iş günü öncesine kadar uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimlerini esas alarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin uzlaştırmaya ve faturalamaya ilişkin hükümleri uyarınca belirlenen sürelerde EÜAŞ tarafından piyasa işletmecisine bildirilecek.

#elektrik fiyatları #Resmi Gazete
Yorumlar (0)
banner35
1
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19