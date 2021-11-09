banner38

Elektrik faturası 930 milyon lira azalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 Enerji Fonu için yapılan kesintilerin kaldırılacağını açıklamasının ardından gözler elektrik faturalarında yaşanacak düşüşlere çevrildi. Elektrik faturalarında TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılmasıyla mesken abonelerinin elektrik faturasında yıllık yaklaşık 930 milyon liralık indirim sağlanacak.

Ekonomi 09.11.2021, 16:20
Elektrik faturası 930 milyon lira azalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, elektrikte TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamasıyla, faturalarda aktif enerji tüketim bedeli üzerinden toplam yüzde 2,7'lik indirim yapılacak.

Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 Enerji Fonu için kesinti yapılıyordu. Faturalarda aktif enerji bedeli üzerinden alınan bu iki kalemin yüzde 18'lik KDV etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 3,2'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Aktif enerji bedeli ise abonenin tükettiği enerji miktarının birim fiyatla çarpılmasından elde ediliyor.

Türkiye'nin elektrik tüketimi son bir yılda yaklaşık 241 milyar kilovatsaati buldu.

Söz konusu toplam tüketimin, 60,8 milyar kilovatsaatlik kısmı mesken, 107,5 milyar kilovatsaatlik bölümü sanayi ve 58,7 milyar kilovatsaati de ticarethane abonelerinden oluştu. Geriye kalan miktar ise tarımsal sulama ve genel aydınlatma olarak kayıtlara geçti.

Mesken abonelerinde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik fiyat tarifelerine göre, ortalama bir kilovatsaate ödenen aktif enerji tüketim bedeli 47,77 kuruş olarak belirlendi. Buna göre, meskenlerdeki yıllık 60,8 milyar kilovatsaatlik tüketim göz önünde bulundurulduğunda, meskenlerden elde toplam edilen aktif enerji bedeli 2,9 trilyon liraya ulaşıyor.

Bu rakam üzerinden KDV dahil toplam yüzde 3,2'lik TRT payı ve Enerji Fonu kesintisine gidiliyordu. Söz konusu kalemlerin kaldırılmasıyla mesken abonelerinin faturalarında yaklaşık 930 milyon liralık indirim yapılmış oldu.

Sayıştay raporuna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçen yıl Enerji Fonu kapsamında toplam 1 milyar 2 milyon 652 bin 256 lira aktarılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 Kamu İşletmeleri Raporu'na göre ise TRT, geçen yıl 1,2 milyar lira enerji payı geliri elde etmişti.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6