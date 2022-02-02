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Elektrik faturaları 40 lira düşecek

‘Düşük Kademe’ limitinin yükseltilmesiyle elektrikte tasarruf fırsatı da arttı. Tasarrufun neredeyse imkânsız olduğu 150 kilovatsaat üst limitinden 210 kilovatsaate çıkarılması, tüketimi kontrol edilebilir hâle getirdi. 37 milyon mesken abonesini kapsayan düzenleme sayesinde faturada ayda 40 liralık ucuzlama bekleniyor.

Ekonomi 02.02.2022, 10:36
Elektrik faturaları 40 lira düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, önceki günkü kabine toplantısının ardından açıklanan düzenlemeyle, en düşük tarifede günlük 5 kilovatsaat(kWh) olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarı 7 kilovatsate çıkarıldı. Dolayısıyla kademeli tarifede düşük tüketim miktarı aylık 150kWh’den 210 kWh’e yükseldi.

Kademeli tarifedeki yeni düzenlemeyle birlikte 210 kWh’e kadar olan tüketimler artık kilovatsaat başına 1,37 lira ile çarpılarak hesaplanacak. 210 kWh üzeri tüketimler ise 2,06 lira ile çarpılacak.

ELEKTRİK FATURALARI ORTALAMA 40 LİRA DÜŞECEK

Elektrik faturalarında 60 kilovatsaatlik kullanım daha düşük tüketim kapsamına alınırken, fiyat katsayısı üzerinden hesaplandığında faturalarda aylık ortalama 40 liralık bir düşüş öngörülüyor. Düzenleme yaklaşık 37 milyon mesken abonesini kapsıyor.

Faturaların kesim tarihi aralığı 25 gün ila 35 gün arasında değişiklik gösterebilirken, kademeli elektrik fiyatlandırması gün sayısına göre hesaplanıyor. Yani 33 günlük tüketim üzerinden gerçekleşen faturalandırmada, gün sayısı ile günlük tüketim hakkı olan 7 kilovatsaat çarpılıyor. Üzerindeki tüketim ise yüksek kademeden fiyatlandırılıyor.

HESAPLAMA GÜNLÜK TÜKETİM ÜZERİNDEN

Daha önce kamuoyunda faturaların kesim tarihleriyle alakalı pek çok şikâyet ortaya çıkarken, tüketiciler faturaların gün sayısının aşıldığını ve bu sebeple düşük kademe tüketimin aşıldığını dile getirmişti. Bu konuyla alakalı elektrik dağıtım şirketlerinden yapılan açıklamada, hesaplamanın aylık tüketim hakkı üzerinden değil günlük tüketim üzerinden yapıldığı ve bu şekilde fatura oluşturulduğu dile getirilmişti.

BiRiM FiYATINI EPDK BELiRLiYOR

Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi, mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) ait. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturuyor. Üçer aylık dönemlerde geçerli olmak üzere fiyatlar kamuoyu ile paylaşılıyor.

KADEMELİ TARİFE NASIL HESAPLANIYOR?

Abonelerin tüketim miktarları baz alınarak hesaplama yapılan bu tarifede, günlük ortalama 7 kilovatsaate (kWh) kadar olan tüketimler Düşük Tüketimli Kademe’den, bu limitin üzerinde kalan tüketimler ise Yüksek Tüketimli Kademe’den hesaplanarak faturalandırılıyor. İki tüketimin toplamına, dağıtım bedeli ve mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam fatura oluşturuluyor.

Elektrik tüketimi ocakta %7 arttı

Türkiye’nin elektrik tüketimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,05 artarak 28,6 milyar kilovatsaat oldu. Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 11 milyon 172 bin kilovatsaatle 18 Ocak’ta, en düşük tüketim ise 755 milyon 89 bin kilovatsaatle 1 Ocak’ta gerçekleşti. Aynı dönemde elektrik üretiminde de yüzde 6,48 artış gözlendi. Toplam üretim 28,6 milyar kilovatsaat oldu.

#elektrik faturaları
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