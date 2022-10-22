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Ekonomiye güven arttı

Tüketicinin ekonomiye güveni, son aylarda fiyatların ve kurların durulmasıyla birlikte yükselişe geçti. Tüketici güven endeksi, ekim ayında 4 puanlık artışla yüzde 72,4’ten yüzde 76,2’ye çıktı. Haziran ayında yüzde 63,4’e kadar gerileyen tüketici güveni, dört aydır üst üste yükseliyor.

Ekonomi 22.10.2022, 08:47
Ekonomiye güven arttı

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bahar aylarında bozulan tüketicinin ekonomiye duyduğu güven, son aylarda fiyatların ve kurların durulmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Dört aydır üst üste yükselen tüketici güven endeksi, ekim ayında yaklaşık 4 puan arttı.

YÜZDE 5,3 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında arttı; Eylül ayında 72,4 olan endeks, Ekim ayında 76,2 oldu. Hanenin maddi durumu ise ekimde önceki aya göre yüzde 8,4 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 74'ten 77,9'a yükseldi

SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Yükselişini dört aydır üst üste sürdüren tüketici güveni böylece yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ocakta yüzde 73,2 olan tüketici güven endeksi, Mart ayında yüzde 72,5’e çıksa da Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrasında yaşanan gıda ve enerji fiyatlarındaki aşırı artışlar nedeniyle inişe geçti. Nisan’da yüzde 67,3’e gerileyen endeks, Haziran’da yüzde 63,4 ile bu yılın en düşük seviyesine düştü. Benzer iyileşmeler ekonominin diğer birçok kaleminde de görülüyor.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 74'ten 77,9'a yükseldi. Benzer iyileşmeler ekonominin diğer birçok kaleminde de görülüyor. Ocak-Eylül döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 arttı. Borsa İstanbul 3 bin 900 puanla bütün zamanların rekor seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul 4 bine koşuyor

Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişme ve beklentiler Borsa İstanbul’un performansına olumlu yansıyor. İki haftadır yükseliş trendinde olan Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerine rağmen pozitif ayrışıyor. Geçen haftayı 3 bin 626 puandan kapatan endeks, bu haftanın ilk işlem gününde yüzde 6 yükseldi. Hafta boyunca alıcılı bir havada seyreden Borsa İstanbul haftayı 3 bin 934 puandan tamamladı. Bu hafta yatırımcısına yüzde ?? kazandıran Borsa İstanbul’da yeni hedef 4 bin puan seviyesinin üzerine çıkmak olarak ifade ediliyor.

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