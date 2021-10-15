Ekonomistlere göre Merkez Bankası faiz indirecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın faiz indireceğini tahmin ediyor.
Ekonomi 15.10.2021, 16:13
AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.
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|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Denizlispor
|9
|10
|11. Altınordu
|8
|10
|12. Manisa FK
|8
|9
|13. Boluspor
|7
|8
|14. Menemenspor
|8
|8
|15. İstanbulspor
|7
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
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|8
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|18
|2. Man City
|8
|17
|3. Chelsea
|7
|16
|4. Brighton
|8
|15
|5. M. United
|8
|14
|6. Everton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Wolverhampton
|8
|12
|9. Tottenham
|7
|12
|10. West Ham
|7
|11
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Newcastle
|7
|3
|19. Burnley
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
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|13
|7. Athletic Bilbao
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|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
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|12
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|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
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|9
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|9
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|4
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|3
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