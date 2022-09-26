Ekonomik güven endeksleri eylülde arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıkladı.
Ekonomi 26.09.2022, 10:48
Güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.
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