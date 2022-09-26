Ekonomik güven endeksleri eylülde arttı

Güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.