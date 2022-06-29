Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklandı.
Ekonomi 29.06.2022, 12:21
Haziran ayında ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 3,3 düştü ve 93,6 değerine geriledi.
Buna göre, endeks mayısta 96,7 iken haziranda yüzde 3,3 azalarak 93,6 değerine düştü.
Tüketici güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 6,2 azalarak 63,4 oldu.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 2,2 azalışla 104,6'ya düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 düşerek 119,6'ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 azalarak 118,7'ye gerilerken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artışla 83'e yükseldi.
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|P
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|81
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|73
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|68
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|65
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|38
|64
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|38
|59
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|38
|59
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|38
|57
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|55
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|38
|54
|11. Kasımpaşa
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|28
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|20
|Takımlar
|O
|P
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|70
|2. Ümraniye
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|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
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|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
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|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
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|38
|38
|19. Levante
|38
|35
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|38
|31