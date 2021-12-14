banner38

Ekonomide piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

TCMB tarafından faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik hakim. Unicredit, perşembe günkü toplantıda TCMB'nin 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

Ekonomi 14.12.2021, 09:36
Ekonomide piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Piyasalar oldukça hareketli bir haftaya başladı. Döviz kurlarında gerilim tırmandı. Dolar 14,75 TL'ye çıkarak yeni zirvesini gördü.

Merkez Bankası'nın dördüncü defa piyasaya müdahale etmesi sonrasında, dolar 14,50'nin altına geriledi. Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 500 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,40 civarında seyretti. Bu hafta ABD Merkez Bankasının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararları yatırımcıların odağında bulunacak. Politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin, beklentilerin şekillenmesi ve fiyatlamalar açısından kritik olacağı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET BU HAFTA AÇIKLANACAK

Dün piyasalarda yaşanan hareketlilik üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşme yaptı. Perşembe günü alınacak faiz kararı öncesinde son durum masaya yatırıldı ve alınacak aksiyonlar değerlendirildi. Bu arada Asgari Ücret Komisyonu da milyonların beklediği kararı bu hafta açıklayacak. Piyasalarda yaşanan son gelişmelerin de, yeni asgari ücret üzerinde birtakım etkilerinin bulunabileceği belirtiliyor.

ABD'NİN YÜKSEK ENFLASYONU DA ETKİLİ

Dolardaki hareketlilik ABD tarafındaki gelişmelerden de kaynaklanıyor. Ülkede enflasyonun, 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte "varlık alımlarının azaltılması ve faiz artış sürecinin başlaması" beklentisi kuvvetlendi. Yarın gerçekleşecek FED toplantısı ile ilgili değerlendirmede bulunan Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey "Bu toplantıda varlık alım hızının azaltılması en mantıklı karar olabilir. Böyle bir karar, Mart 2022'de de faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir. Görünüşe göre FED, ilkbaharda faiz artışına hazır. Yeni yılın ilk yarısında faizlerde 25 baz puanlık bir artış olabilir, ikinci yarıda da 25 baz puan daha gelebilir" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

TCMB tarafında ise faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik hakim. Unicredit, perşembe günkü toplantıda TCMB'nin 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Barclays ise 200 baz puanlık bir indirim beklentisinde... Bazı analistler ise TCMB'nin, piyasadaki hareketliliği dikkate alarak faiz indirimlerini durdurabileceğini belirtiyor. Bu arada gram altın ve borsada da tarihi zirveler görüldü. BİST 100 endeksi 2.100 puanı, gram altın da 835 TL'yi aştı.

Kaynak : Türkiye

#TCMB #faiz #Toplantı
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8