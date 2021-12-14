Ekonomide piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Piyasalar oldukça hareketli bir haftaya başladı. Döviz kurlarında gerilim tırmandı. Dolar 14,75 TL'ye çıkarak yeni zirvesini gördü.

Merkez Bankası'nın dördüncü defa piyasaya müdahale etmesi sonrasında, dolar 14,50'nin altına geriledi. Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 500 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,40 civarında seyretti. Bu hafta ABD Merkez Bankasının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararları yatırımcıların odağında bulunacak. Politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin, beklentilerin şekillenmesi ve fiyatlamalar açısından kritik olacağı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET BU HAFTA AÇIKLANACAK

Dün piyasalarda yaşanan hareketlilik üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşme yaptı. Perşembe günü alınacak faiz kararı öncesinde son durum masaya yatırıldı ve alınacak aksiyonlar değerlendirildi. Bu arada Asgari Ücret Komisyonu da milyonların beklediği kararı bu hafta açıklayacak. Piyasalarda yaşanan son gelişmelerin de, yeni asgari ücret üzerinde birtakım etkilerinin bulunabileceği belirtiliyor.

ABD'NİN YÜKSEK ENFLASYONU DA ETKİLİ

Dolardaki hareketlilik ABD tarafındaki gelişmelerden de kaynaklanıyor. Ülkede enflasyonun, 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte "varlık alımlarının azaltılması ve faiz artış sürecinin başlaması" beklentisi kuvvetlendi. Yarın gerçekleşecek FED toplantısı ile ilgili değerlendirmede bulunan Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey "Bu toplantıda varlık alım hızının azaltılması en mantıklı karar olabilir. Böyle bir karar, Mart 2022'de de faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir. Görünüşe göre FED, ilkbaharda faiz artışına hazır. Yeni yılın ilk yarısında faizlerde 25 baz puanlık bir artış olabilir, ikinci yarıda da 25 baz puan daha gelebilir" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

TCMB tarafında ise faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik hakim. Unicredit, perşembe günkü toplantıda TCMB'nin 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Barclays ise 200 baz puanlık bir indirim beklentisinde... Bazı analistler ise TCMB'nin, piyasadaki hareketliliği dikkate alarak faiz indirimlerini durdurabileceğini belirtiyor. Bu arada gram altın ve borsada da tarihi zirveler görüldü. BİST 100 endeksi 2.100 puanı, gram altın da 835 TL'yi aştı.

Kaynak : Türkiye