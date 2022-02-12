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Ekonomide gözler bugün açıklanacak ekonomi paketine çevrildi

Ekonomi piyasalarında gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde bugün açıklanacak destek, tedbir ve teşvik paketine çevrildi.

Ekonomi 12.02.2022, 09:35
Ekonomide gözler bugün açıklanacak ekonomi paketine çevrildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, piyasadaki çatı kuruluşlar, kamu ve özel banka temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği toplantıda bir dizi tedbir ve destek açıklayacak.

İşletmelere ve ihracatçılara finansal desteğin ayrıntıları da netleşecek

Programda, fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli destek, tedbir ve teşvik paketinin yanı sıra, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara yönelik finansman destek paketi de duyurulacak.

Nebati, başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasına ilişkin bilgi verecek.

Piyasanın merakla beklediği toplantıda açıklanacak tedbir ve desteklerin, özellikle son dönemde yaşanan fiyat artışlarının olumsuz etkilerini azaltmada faydalı olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanacak ekonomi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi dün akşam kabul etti. Bugün açıklanacak pakete ilişkin görüşme gerçekleştirildi. Son düzenlemeler yapıldı.

Görüşmenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti;

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini kamuoyuna açıklayacak. KGF destekli paket; yatırımların, çok özel projelerin teşvik edilmesi, ayrıca ara malı olarak dışarıdan alınan ürünlerin içeride üretilmesi, yerlileştirilmesine yönelik olacaktır.

"Ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz"

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor, Cumhurbaşkanı'mızla yine görüşmeleri olacak. Bu, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak. Burada iş insanlarımızla, çalışanlarımızla, tüm vatandaşlarımızla 'Türk liramıza güveniyoruz kendi ürünlerimize güvendiğimiz gibi.' dediğimiz andan itibaren, ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz. 

"KDV sadeleştirmesinin uygulanması olumlu olur"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Bakan Nebati tarafından açıklanacak destek ve tedbir paketine yönelik beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnşaat sektörünün ana girdilerinde maliyet artışlarının sürmesinden endişe ettiklerini belirten Eren, kamu ile iş yapan müteahhitlere yönelik, yakın zamanda yasalaşan fiyat farkı düzenlemesinin beklentileri karşılamadığını söyledi.

Eren, çıkarılacak ilgili kararnamede ilave fiyat farkı ödemesinde uygulanacak katsayıların, müteahhitlerin zararlarını kısmen de olsa karşılayabilecek oranda olmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, aksi halde bu yıl yeni bir fiyat farkı düzenlemesi ihtiyacının ortaya çıkacağını dile getirdi.

Sektörün, doğrudan ve dolaylı alt sektörlerde istihdamı da olumsuz etkileyecek sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Eren, "KDV oranlarında sürdürülen sadeleştirme çalışmalarında uygulamaya geçilmesi ise konut üreticisi müteahhitler için olumlu olacaktır. Öte yandan onlar da yüksek maliyet artışlarının büyük baskısı altındadır." dedi.

"Ticaretin canlanmasına katkı sağlayacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde yaşanan fiyat artışlarından hem tüketicilerin hem de ticari sektörlerin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Bakan Nebati'nin başta fiyat artışlarıyla mücadele olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli açıklayacağı destek, tedbir ve teşvik paketini iş dünyası olarak umut ve heyecanla beklediklerini dile getiren Baran, "Fiyat artışlarının önüne geçmek için alınacak tedbirlerin, ticaretin canlanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Paket kapsamında ihracatçılara ve işletmelere yönelik KGF aracılığıyla destek sağlanacak olmasını da olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.

Baran, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde İstanbul'da gerçekleşecek tanıtım toplantısına katılacağını da sözlerine ekledi.

"Dövizde kalıcı istikrarı sağlayacak destekler bekliyoruz"

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci de dövizdeki dalgalanmanın sanayicileri tedirgin ettiğini belirterek, "Dövizde kalıcı istikrarı sağlayacak, sanayicilerin üretim ve yatırım iştahını artıracak teşvik ve destek paketlerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının, makul düzeyde, piyasanın çok üzerinde olmayan fiyatlarla finansmana erişiminin önemli olduğunu dile getiren Ekinci, bununla ilgili destek paketi beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

Ekinci, tüm dünyada artan enerji fiyatlarının Türkiye'de de sanayicileri zorladığına dikkati çekerek, enerji fiyatlarında iyileştirme talep etti.

KDV'de sadeleştirme çalışmalarına değinen Ekinci, ödenebilir ve tabana yayılabilir vergi uygulamalarının önemli olduğunu bildirdi.

TRT

#ekonomi #ekonomi paketi #Nureddin Nebati #erdoğan
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