Ekonomide arz güvenliğinin devamı sağlanacak

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı. Komite, 2021 yılı enflasyon gelişmelerini değerlendirdi, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirleri görüştü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, enflasyon gelişmelerinin ele alındığı belirtilerek, "Arz güvenliğinin devamını sağlayacak ek tedbirler alınacak." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

"ARZ GÜVENLİĞİNİN DEVAMI SAĞLANACAK"

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda enflasyon gelişmelerinin ele alındığı bildirildi.

Toplantıda, geçen yıl fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kurumlar tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite tarafından, arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına, tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına, arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine, enflasyonla mücadele kapsamında tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi."

Sabah