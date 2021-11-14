Ekonomide 5 aşamalı plan

Hükümet milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomi alanında yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Hükümet; çalışan, emekli, memur gibi sosyal kesimlerin kesesi rahatlayacak düzenlemeleri bir plan dahilinde yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda sürekli gündeme getirilen 5 talep sırasıyla çözüme kavuşturulacak.

Asgari ücret, 3600 ek gösterge, emeklilerin maaşının düzenlenmesi, sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınması ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kapsam çalışması yapılıyor. Bu düzenlemelerden kaç kişinin yararlanacağı ve maliyet gibi unsunlar hesaplanıyor.

ASGARİDE GÜÇLÜ İYİLEŞTİRME BEKLENTİSİ

Aralık ayında görüşmelere başlanacak olan asgari ücret, vatandaşın refahını artıracak şekilde düzenlenecek. Brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısı düşürülecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vergi dilimi üzerinde çalışmaları yürütülüyor. Bu yıl asgari ücrete yapılacak zam da daha önce yapılanlardan fazla olması planlanıyor.

2. SIRADA 3600 EK GÖSTERGE VAR

İkinci adım hükümetin vaatleri arasında bulunan 3600 ek gösterge için atılacak. 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından emeklilik ikramiyesi, brüt maaşlar ve emekli maaşlarında artış olması bekleniyor. Binlerce memurun beklediği 3600 yılbaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilecek.

Sözleşmeli personelin kadro beklentisi

Hükümet isteyen sözleşmelilerin kadro haklarına sahip olması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, diğer bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının da görüşlerine başvurulacak. Sendikaların da görüşlerinin alınacağı çalışmanın nihai kararın ardından açıklanması bekleniyor.

Emekli maaşı 2 bin lirayı aşar

Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi de yapılacak çalışmalar arasında. 2 bin liranın altında maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılacak. 2 bin liranın altında maaş alan emekli olmayacak.

EYT’liler de unutulmadı

2022 yılında bu konuda yapılacak son düzenleme ise emeklilikte yaşa takılanlara yönelik olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)’nin kapsamı, yaş sınırı ve devlete olan maliyeti üzerinde çalışmalar yapılıyor.