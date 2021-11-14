banner38

Ekonomide 5 aşamalı plan

Ekonomi alanında yeni atılımlara hazırlanan hükümet, vatandaşın cebini rahatlatacak düzenlemeleri bir plan dahilinde yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda sürekli gündeme getirilen 5 talep sırasıyla çözüme kavuşturulacak. Taleplerin başında, asgari ücret düzenlemesi geliyor. Asgari ücretin ardından 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadro talebi, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve EYT’lilerin talepleri için çalışma yapılacak.

Ekonomi 14.11.2021, 10:26 14.11.2021, 11:01
Ekonomide 5 aşamalı plan

Hükümet milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomi alanında yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Hükümet; çalışan, emekli, memur gibi sosyal kesimlerin kesesi rahatlayacak düzenlemeleri bir plan dahilinde yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda sürekli gündeme getirilen 5 talep sırasıyla çözüme kavuşturulacak.

Asgari ücret, 3600 ek gösterge, emeklilerin maaşının düzenlenmesi, sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınması ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kapsam çalışması yapılıyor. Bu düzenlemelerden kaç kişinin yararlanacağı ve maliyet gibi unsunlar hesaplanıyor.

ASGARİDE GÜÇLÜ İYİLEŞTİRME BEKLENTİSİ

Aralık ayında görüşmelere başlanacak olan asgari ücret, vatandaşın refahını artıracak şekilde düzenlenecek. Brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısı düşürülecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vergi dilimi üzerinde çalışmaları yürütülüyor. Bu yıl asgari ücrete yapılacak zam da daha önce yapılanlardan fazla olması planlanıyor.

2. SIRADA 3600 EK GÖSTERGE VAR

İkinci adım hükümetin vaatleri arasında bulunan 3600 ek gösterge için atılacak. 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından emeklilik ikramiyesi, brüt maaşlar ve emekli maaşlarında artış olması bekleniyor. Binlerce memurun beklediği 3600 yılbaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilecek.

Sözleşmeli personelin kadro beklentisi

Hükümet isteyen sözleşmelilerin kadro haklarına sahip olması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, diğer bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının da görüşlerine başvurulacak. Sendikaların da görüşlerinin alınacağı çalışmanın nihai kararın ardından açıklanması bekleniyor.

Emekli maaşı 2 bin lirayı aşar

Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi de yapılacak çalışmalar arasında. 2 bin liranın altında maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılacak. 2 bin liranın altında maaş alan emekli olmayacak.

EYT’liler de unutulmadı

2022 yılında bu konuda yapılacak son düzenleme ise emeklilikte yaşa takılanlara yönelik olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)’nin kapsamı, yaş sınırı ve devlete olan maliyeti üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Yorumlar (0)
12
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6