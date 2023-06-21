Ekonomi yönetiminden BAE çıkarması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.
Ekonomi 21.06.2023, 21:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu akşam çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirliklerine ziyarete gidecek.
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