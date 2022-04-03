Ekonomi teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda olacak
Ekonomi ile ilgili geniş kesimlerin beklediği teklif bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklif ile muhtar maaşlarına zam yapılacak. Faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesinden dolayı alacaklı olanlara yeni bir yol haritası sunulacak.
Meclis Genel Kurulu bu hafta ekonomi ile ilgili düzenleme için mesai yapacak.
Teklif ile muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Böylece 50 binden fazla muhtarın maaşında 780 lira artış yapılacak
Faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesiyle oluşan mağduriyet giderilecek
Düzenlemeyle faizsiz konut satışı yapan bazı şirketlerin tasfiyesiyle oluşan mağduriyetler giderilecek. O şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki seçenek sunulacak.
Alacaklılar, isterlerse faaliyetine devam eden firmalara hakları korunarak geçebilecek. Sistemde kalmak istemeyenlere ise TMSF tarafından paraları geri ödenecek.
Teklifle, Vergi Usul Kanunu'ndaki kaçakçılık suçuna etkin pişmanlık hükmü de eklenecek.
Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 25 olarak uygulanacak. Özel sağlık kuruluşunda hekimlik yapanlar, serbest meslek kazancı ile vergilendirilecek.
Parti liderleri grup toplantılarında konuşacak
Meclis'te bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Liderler grup kürsülerinde milletvekillerine hitap edecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Galatasaray
|31
|41
|13. Gaziantep FK
|30
|40
|14. Kasımpaşa
|30
|38
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|30
|51
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|30
|48
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Barcelona
|28
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22