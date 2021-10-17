Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.
Ekonomi 17.10.2021, 22:46
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.
Resmi Gazete'de 30 Haziran'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan EKK'nin yarın yapılacak toplantısında, başta 2022 yılı bütçesi olmak üzere son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Kaynak: AA
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