Ekim ayında doğal gaza zam yok
BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı ekim ayı için sabit bırakıldı.
Ekonomi 30.09.2022, 08:03
Doğal gazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin ekim tarifesi sabit kaldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Kaynak: AA
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