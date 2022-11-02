Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı dış ticaret rakamları hakkında bilgi verdi.
Ticaret Bakanı Muş, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.
Ocak-Ekim döneminde ihracatın yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldiğini belirten Muş, şu ifadeleri kullandı:
"Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır."
Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,8 artışla 21,3 milyar $ olmuştur.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 2, 2022
İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. pic.twitter.com/AEzm09wHTL
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