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"Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki kritik rolünün farkındayız"

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki kritik rolünün farkındayız. Bu sebeple beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz."" ifadelerini kullandı.

Ekonomi 17.07.2022, 13:22
"Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki kritik rolünün farkındayız"

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmasındaki kritik rolünün farkında olduklarını belirterek, "Beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2002'de eğitimin toplam bütçe içindeki payının yüzde 9,4 iken bugün bu oranı yüzde 13,5'e çıkarttıklarını bildirdi.

KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 lira, yüksek lisans öğrencilerine 90 lira, doktora öğrencilerine 135 liralık aylık öğrenim kredisi verildiğini anımsatan Nebati, "2022'de lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs veriyoruz. 2002 yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 12 lira burs verilirken bugün bu rakam 469 liradır. 2002'de toplam okul öncesi eğitim kurumu sayısı 2 bin 354 iken, 2022 yılında bu rakam 14 bin 85'e ulaşmıştır. 2002 öncesinde toplam 190 olan yurt sayısı, bugün 779'a yükselmiştir. 2002 öncesindeki 190 yurdun büyük kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan, hemen hepsi yeniden inşa edilmiştir. Böylece yurt yatak kapasitesi de 4 kattan fazla bir artışla 182 binlerden, 747 bine çıkmıştır." bilgisini verdi.

Nebati, 2002'de hiç şehir hastanesi olmadığına işaret ederek, bugün tıbbi cihazlarla donatılmış şehir hastaneleriyle oldukça güçlü bir sağlık sistemine sahip olunduğunu vurguladı.

Sağlık harcamalarının 2002'de toplam bütçe içindeki payını yüzde 2,5 iken, bugün bu oranın yüzde 6,4'e çıkartıldığını bildiren Nebati, şunları kaydetti:

"2002 yılında sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak toplam 1,6 milyar lira iken, 2022 bütçesinde bu kaynağı 100,8 milyar lira seviyesine yükselttik. Ayrıca ek bütçe kanunumuz ile sosyal amaçlı harcamalara 44,8 milyar lira daha ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145,6 milyar liraya ulaşıyor. 2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 1,3 iken bugün bu oranı yüzde 5,1'e çıkarttık. 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır. Sosyal Yardımlaşmayı Destekleme ve Dayanışma Fonu kapsamında, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yapılan ödemeler düzenli olarak devam etmektedir. Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki kritik rolünün farkındayız. Bu sebeple beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: AA
#hazine ve maliye bakanı #Nureddin Nebati #eğitim #sağlık #Twitter
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