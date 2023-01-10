Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre uzağında gerçekleşti. Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi.
Ekonomi 10.01.2023, 11:13 10.01.2023, 17:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.38'de merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15,82 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi.
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