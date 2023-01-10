Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.38'de merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15,82 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi.