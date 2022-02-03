E-ticarette yeni dönem! İstanbul'dan Çin'e

Çin’in en büyük e-ticaret platformlarından JD, hazırladıkları Ulusal Pavilyon Projesi’ne Türkiye’yi davet etti.

ürkiye’nin Pekin Büyükelçiliği ve Ticaret Bakanlığı E-ticaret Dairesi ile yapılan görüşmeler sonrası görüşmeler hızlandı. Dev e-ticaret platformunda Türk Pavilyonu’nun açılması için PTT iştiraki PttAVM.com koordinasyon görevini üstlendi. JD, Çin’de gelir bakımında en büyük 2 e-ticaret platformundan birisi olarak dikkat çekiyor.

İSTANBUL’DAN HONG KONG’A E-TİCARET

Şimdilik hedef odaklı ürün ve firmaların belirleniyor. Satılacak ürünlerin taşıması kolay, daha küçük ve iade oranının az olduğu ürünler olmasına dikkat ediliyor.

Bu doğrultuda Türk Pavilyonu’nda kozmetik, kişisel bakım, aksesuar, ev tekstili ve gıda gibi birçok kategorinin bulunması planlanıyor. Firmalarla yapılacak son görüşmeler sonrası satışlara başlanması planlanıyor.

Projede çeşitli lojistik seçeneklerin olduğu ifade edilirken, genel talebin PTT Kargo ile İstanbul’da toplanacak ürünlerin direkt Hong Kong’da Çinli e-ticaret devinin deposuna taşınması yönünde olduğu ifade ediliyor. Daha sonrasında ise Türkiye’nin ürünleri bu depolardan Çinli tüketicilere ulaştırılacak.

Türkiye’nin ürünlerinin satılacağı bu mecraya yönelik çalışmaların son aşamaya geldi. Projeye yönelik geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya Çin’deki Türk Büyükelçiliği yetkilileri, Ticaret Bakanlığı, TİM, PttAVM.com ve bu mecrada iş yapmak isteyen firmaların yetkilileri katıldı.

TÜRK ÜRÜNLERİ ÇİN’E AÇILACAK

PttAVM’nin öncülüğüyle hayata geçirilecek Türkiye Pavilyonu ile Türkiye’nin firmaları bölgeye e-ihracata haftalar içinde başlayabilecek. Bu yolla sınır ötesinden farklı bir firmaya ihtiyaç duymadan satış yapabilir hale gelmiş olacak. Firmaların ilk aşamada belli limitler dahilinde gümrük vergilerinde bazı muafiyetleri olacak.

Ülkenin ikinci büyük pazarı

Çinli e-ticaret platformu JD’nin projesine Almanya, İtalya, Peru, Danimarka, Malezya gibi 40’ı aşkın ülkeden katılımın oldu. Söz konusu şirketin 2020 yılı verilerine göre, 114 milyar dolarlık bir geliri bulunuyor. Bu da yıllık yaklaşık 500 milyar dolarlık bir işlem hacmi anlamına geliyor. Söz konusu platformun müşteri profilinin yüzde 55’ini kadınlar oluştururken 35 yaş altı üyeleri müşterilerin yüzde 60’ını oluşturuyor.