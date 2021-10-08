E-ticaret satışları yeni bir rekora ilerliyor

Elektronik ticaret, pandemi döneminin kazananları listesinde ilk sıralarda yer alan sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2020’de bir rekora imza atarak yüzde 66 oranında büyüyen e-ticaret sektörünün, hızını kaybetmeden sürdüreceğini kaydeden. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Türkiye’de sanal pazar yerlerinden satış geçen sene 100 yüz üzerinde büyüdü. Bugün 100 binin üzerinde KOBİ pazar yerlerinden satış yapıyor. Türkiye’deki e-ticaretin yüzde 70’inden fazlası da pazar yerleri aracılığıyla olduğunu tahmin ediyoruz. Burada sağlıklı ve rekabetin düzgün olduğu büyümeyi de destekliyoruz” dedi.

SANAL PAZARLAMA DÜZENLEME

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), pandemi sonrasındaki ilk fiziksel Sektör Buluşması’nı gerçekleştirdi. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; 80 firmadan 200’e yakın sektör temsilcisi ve basın mensupları katıldı. Ticaret Bakanlığının yeni ekonomi reformları eylem planındaki e-ticaret konusundaki çalışmaları desteklediklerini belirten Ekmekçi, “Sanal pazar yerlerinde hangi satıcının, hangi ürünün diğerinden daha avantajlı gözükeceği kurallarının net ve şeffaf olacağını düşünüyoruz. Yeni düzenleme ile rekabete uygun bir ortamın gelişeceğini tahmin ediyoruz. Tüm bu düzenlemeler ve pandemi nedeniyle yükselişe geçen e-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL’yi geçeceğini öngörüyoruz.”