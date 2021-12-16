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E-ticaret platformları komisyon oranlarına zam yaptı

E-ticaret siteleri, satılan ürün başına yüzde 30 komisyon alıyor. Komisyon, reklam bedeli ve kesintileri de firmalar etikete yansıtıyor. Sadece yılın ilk altı ayında 1 milyar 654 milyon ürünün e-ticaret yoluyla satıldığı düşünülürse fahiş artışların bir boyutunu da e-ticaretin oluşturduğu anlaşılıyor.

Ekonomi 16.12.2021, 09:06
E-ticaret platformları komisyon oranlarına zam yaptı

Türkiye’de son aylarda görülen fiyat artışlarının bir nedeni olarak da e ticaret sitelerindeki satıcı firmalardan alınan yüksek komisyon oranları gösteriliyor. Yüksek komisyon bedeli ve yerli yersiz kesintilere razı olmak zorunda kalan satıcılar ise bu bedeli ürünlere yansıtıyor.

Sadece bu yılın ilk 6 ayında yüzde 7,6’lık artışla 161 milyar TL’lik hacme ulaşan e-ticaret sektörü kapsamındaki alışverişler her geçen gün artıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre, 2021 yılı ilk 6 ayında sipariş adedinin yüzde 94.4 artış ile 850.7 milyondan 1 milyar 654 milyona yükseldiğini düşünürsek kesintilerin boyutu da ortaya çıkıyor.

İLK 6 AYDA 1 MİLYAR 654 MİLYON ÜRÜN

Bu rakamlarla bile bu yılın ilk altı ayında 1 milyar 654 milyon ürün piyasaya farklı oranlardaki komisyon bedelleri etiketlerine yansıtılarak piyasaya sürülmüş oldu. Online satışlardaki komisyon bedellerinin fiyatlara yansıması enflasyonu tetikleyen önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Elbette ki, online alışveriş sitelerinin komisyon bedeli alması normal. Ancak burada eleştirilen konu oranların giderek artması ve hemen her kalemden belli bir ücret kesilmesi. Ciroları 2020'de yaklaşık 230 milyar lirayı bulan alışveriş siteleri ise satış yapmak isteyen firmalara yönelik sözleşme şartlarını her geçen gün ağırlaştırıyor.

Yüzde 30’lara varan komisyon bedelleri, özellikle KOBİ'lerin en fazla şikayet ettiği konuların başında geliyor. Öte yandan bazı siteler, firmalardan pazar yeri ücreti de talep ediyor.

KOMİSYON+ PAZAR YERİ+ÜST SIRADA YER ALMA PARASI

İlgili şirketler ise yüksek komisyon kesintisi, pazar yeri bedelini ürünlere yansıtıyor. Satıcıların neredeyse tümü ağır şartlar içeren sözleşmeleri imzalamak zorunda kaldığı için örneğin 100 lira olan bir ürünü tüketiciye tüm kesintileri ekleyerek sunuyor. Böylece internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürün fiyatlarını otomatik olarak yüzde 50’ye varan artışlarla satın almamıza neden oluyor.

ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN DE SORUN

İşler bununla da bitmiyor. İşletmeler, kendi markasının ürünlerini öne çıkarmak için fazladan ödeme yapmak zorunda kalıyor. E-ticaret platformları piyasadaki hakim durumlarının yani güçlerinin farkında olduğu için kesinti üzerine kesinti yapmayı sürdürüyor.

Bazı platformlar da satıcılara, belirli ürünlerde tüketicilere kupon hediye etme veya indirim zorunluluğu getiriyor. Büyük ve yüksek satış oranlarına sahip firmalar dışında ilgili durum özellikle KOBİ’lere yük getiriyor.

Ürünün gecikmesi, zamanında kargoya verilmemesi gibi nedenlerde alıcı ürünü iade edince bazı şirketler 50 TL + KDV ceza bedeli keserken aldığı komisyonu geri vermiyor.

Tüm bu masraf kalemleri sıralandığında satıcılar maliyetlerini fiyatlara yansıtırken hem tüketici mağdur oluyor hem de ülkenin enflasyon ile mücadelesine darbe vuruluyor.

E-ticaret artık piyasayı belirliyor

Yılın 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17.6 olarak gerçekleşti. Ülkemizde 2021 ilk 6 ayı itibarıyla e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 321 bin 742 rakamına ulaştı. Bu işletmelerin 23 bin 373 adedi, ETBİS’e kayıtlı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterirken, 312 bin 532’si e-ticaret pazaryerlerinde bulunuyor.

E-ticaret sektörünün büyümesini yıl sonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL’yi geçeceğini öngörülüyor.

Avrupa Birliği inceleme başlattı

Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, dijital platformların kullanıcıların davranışlarını etkilemek için karanlık modeller ve aldatıcı teknikler kullanmasının yasaklanmasını istedi. Komite dijital platformlara yeni kurallar getirecek yasa tasarısına ilişkin tutumu belirleyen belgeyi kabul etti. Buna göre, çevrim içi platformlar, sosyal medya ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları ve hesap verebilirlik kuralları yeni yasayla açık biçimde tanımlanacak.

#eticaret
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