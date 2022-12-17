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Dünyanın en etkili markaları belli oldu: Zirve el değiştirdi

World Brand Lab, 2022 yılı 'Dünyanın En Etkili 500 Markası' listesini paylaştı. Listeyi ABD'li şirketler domine ederken; Google ise bu kez zirveyi en dişli rakibine kaptırdı. İşte ayrıntılar...

Ekonomi 17.12.2022, 13:19 17.12.2022, 13:49
Dünyanın en etkili markaları belli oldu: Zirve el değiştirdi

World Brand Lab’ın son 19 yıldır her yıl paylaştığı ‘Dünya’nın En Etkili 500 Markası’ listesi de hangi şirketlerin bu konuda öne çıktığını gösteriyor.

WebTekno'nun haberine göre; World Executive Group firmasının bir parçası olan World Brand Lab, şimdi de 2022 yılının listesini yayımladı.

Dünya çapından 500 farklı şirketi içeren bu listenin ilk 10’unda ise tanınan isimler yer aldı.Liste, markaların küresel etkisi ve liderliği, piyasa değeri, marka sadakati gibi faktörler ele alınarak oluşturuldu. 

İŞTE 2022 YILININ EN ETKİLİ 10 MARKASI

Listeyi incelendiğinde ABD’li teknoloji devi Apple’ın ilk sırada yer aldığını görülüyor. İki ve üçüncü sırada da diğer teknoloji şirketleri Microsoft ve Google yer alıyor. 

Buna ek olarak üç otomobil (Toyota, Mercedes ve Tesla), bir perakende (Walmart), bir de yiyecek içecek (Coca-Cola) şirketinin ilk 10’a girmeye başardığı görülebiliyor. 

Listedeki en dikkat çekenin Tesla olduğunu söylemek mümkün. Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi, bu yıl önemli bir ilerleme kaydederek 72’inci sıradan 10’uncu sıraya yükselmiş. Google ise geçen yılki birinciliğini Apple’a kaptırmış.

Ayrıca, listenin ilk on sırasını ABD’li markaların domine etmesi de gözlerden kaçmıyor. ‘Dünyanın En Etkili 10 Markası’ arasında ABD’de dışında yalnızca iki şirket var. Otomotiv sektöründen olan bu iki şirket; Japonyalı Toyota ve Almanyalı Mercedes-Benz.

500 MARKANIN 198'İ ABD'Lİ ŞİRKETLERDEN OLUŞUYOR

World Brand Lab başkanı Dr. Steve Woolgar, 2022 listesinde 33 ülkenin yer aldığını belirtirken en çok ABD’den markanın buraya girebildiğini aktardı. Buna göre 500 markadan 198’i Amerika Birleşik Devletleri’ne ait.

Fransa, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık ise ABD’den sonra geliyor. Almanya, İsviçre ve İtalya da sırasıyla 28, 18, 15 marka ile listeye en çok şirket sokan diğer ülkeler. World Brand Lab’in listesinde Türkiye’den bir marka yer almıyor.

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