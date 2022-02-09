Dünyaca ünlü ekonomistten Bakan Nebati'ye övgü dolu sözler
İngiliz ekonomist Ash, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından Bakan Nebati'nin Londra'daki çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri değerlendirerek, " Londra'da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye'nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi." değerlendirmesinde bulundu." dedi.
Ekonomi 09.02.2022, 11:08
Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarından övgüyle bahsetti.
İngiliz ekonomist Ash, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından Bakan Nebati'nin Londra'daki çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.
"LONDRA'DA İYİ İŞ ÇIKARDI"
Ash paylaşımında, "(Bakan) Nebati Londra'da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye'nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.
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