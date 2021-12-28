Döviz kurundaki düşüşten sonra marketlere fahiş fiyat denetimi

Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleri marketlerdeki reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı.

Zabıta Müdürü Taner Çelik ve Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer'in de katıldığı denetimlerde, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansımasını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.

Zabıta Müdürü Taner Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışverişte vatandaşların mağduriyetle karşılaşmamaları için denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Denetimlerin süreklilik arz edeceğini vurgulayan Çelik, "Yerel marketlerin vatandaşların yanında olmasını istiyoruz. Fahiş farkı oluşan ürünleri ve raf, kasa fiyatları, etiketsiz ürünleri denetledik. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer de vatandaştan fiyatı aşırı artan ürünler veya usulsüzlükleri Alo 175'e şikayette bulunmalarını istedi.

Adana

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki marketlerde kontroller yapan zabıta ekipleri, fiyat ve etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomideki olumsuz etkisinin Türkiye'de de hissedildiğini belirtti.

Dolar kurundaki değişiklik nedeniyle ürünlerin fiyat etiketlerinde de değişiklikler yaşandığını ifade eden Kocaispir, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Türkiye'de kurun istikrar kazanmasıyla ilgili bir süreç başladı. Çok şükür 1 haftadan beri özellikle kur oynaklığı azalmış durumda. Dolar olması gereken noktaya doğru gerilemiş durumda. Bu noktada etiketlere yukarı doğru yansıyan fiyatların maalesef doların inmesiyle aşağı yönlü daha az yansıdığına şahitlik ediyoruz. Bu konuyla kamuoyunda ciddi bir farkındalık oluştu."

Kocaispir, kurdaki istikrarı sağlanmasına paralel şekilde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını normal fiyatlardan yapmalarını sağlamak için Ticaret İl Müdürlüğü ile işbirliğinde bir denetim sürecine girdiklerini belirtti.

Kocaispir, "İlçemizde tüm marketleri denetliyoruz. Yüreğir'de yaşayan vatandaşlarımız normal olması gereken fiyattan alışveriş yapana, ihtiyaçlarını giderene kadar biz bu denetimleri devam ettireceğiz. Bunun sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Hakkari

Hakkari'de Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Etiket ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, kentteki marketlerdeki denetimleri sırasında bazı ürünlerde indirim yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Denetimleri sürdüreceklerini belirten Çiftçi, "Beklentimiz yükselen fiyatların inmesi. Kontrolleri fatura üzerinden yapıyoruz. Faturadaki alış ve satışları değerlendiriyoruz. Yağ ve süt ürünlerinde indirim olduğunu gördük. Ayrıca ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdık. Zabıta ekipleriyle fahiş fiyata yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Sakarya

Sakarya Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını, son kullanım tarihlerini ve gramaj değerlerini inceledi.

Ekipler, ürün fiyatlarının değişim tarihlerini, raf ile kasada fark olup olmadığını kontrol etti.

Fırınları da denetleyerek iş yerlerinde gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bartın

Bartın Belediyesi ekipleri de marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi verdi.

Kırıkkale

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince marketlerde fiyat, gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Denetimlerde, etiket ve kasa fiyatları arasında fark, gramajlarda eksiklik ve hijyen yetersizliği tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. Denetimlerde, bir market görevlisinin görüntü almaya çalışan gazetecilere engel olmaya çalışması nedeniyle kısa süre gerginlik yaşandı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zincir marketlere ve tüm esnafa yönelik tüketiciyi korumak amacıyla denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde, etiket ile kasa fiyatları kontrolünün yapıldığını aktaran Arslan, "Ayrıca hijyen koşullarını ve ekmeklerin gramajlarını da kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bir markette bulunan ekmek gramajlarında eksiklik tespit ederek, tutanağımızı tuttuk. Gerekli cezai işlemler yapılacak. Bu konuda zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü olarak çok hassasız." diye konuştu.

Kayseri

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, zabıtaların iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve gramaj kontrolü yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında değişim yapılması riskinin önüne geçmek amacıyla denetim yapıldığını vurguladı.

Ürünleri kasaya götüren zabıta ekiplerinin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdığını anlatan Palancıoğlu, "Tüm ekipleriyle vatandaşların huzuru ve güvenliği için sahada olan zabıtalarımız, 7/24 esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Nevşehir

Ürgüp ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması yaptı, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gramajlarını kontrol etti.