Döviz kurlarında son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7300 liradan, avro 15,5160 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 07.12.2021, 10:05
Önceki gün 13,78'den kapanan dolar/TL 13,73 seviyesinde, kapanışta 15,57 olan avro/TL de 15,51 düzeyinde işlem görüyor.
Serbest piyasada 13,7280 liradan alınan dolar 13,7300 liradan satılıyor. 15,5140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5710 lira olmuştu.
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|15
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|10. Adana Demirspor
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|15
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|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
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|10
|Takımlar
|O
|P
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|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
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|27
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|14
|25
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|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8