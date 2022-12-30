Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,7100 liradan, avro 19,9140 liradan yeni günün açılışını yaptı.
Ekonomi 30.12.2022, 09:06 30.12.2022, 09:18
İstanbul serbest piyasada dolar 18,7100 liradan, avro 19,9140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,7080 liradan alınan dolar 18,7100 liradan satılıyor. 19,9120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,9140 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,7210 lira, avronun satış fiyatı ise 19,9550 lira olmuştu.
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|15
|35
|3. Newcastle
|16
|33
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Brentford
|17
|23
|10. Fulham
|16
|22
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|15
|15
|16. Everton
|16
|14
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Barcelona
|14
|37
|3. Atletico Madrid
|15
|27
|4. Real Sociedad
|14
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Rayo Vallecano
|15
|23
|8. Osasuna
|14
|23
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Celta Vigo
|15
|13
|17. Espanyol
|14
|12
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4