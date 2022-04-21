Döviz kurlarında ilk rakamlar

Tüketici güven endeksininin açıklanacağı günde dolar/TL, 14,60 civarında güne başladı. Euro/TL ise 15,90 seviyelerinin hemen üzerinde değerleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi, yurt içinde en önemli veri olacak.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti de gündemde yer alıyor. Yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra, Euro Bölgesi enflasyonu da takip edilecek.

DOLAR VE EURODA İLK RAKAMLAR

Dolar/TL, son günlerde olduğu gibi 14,60 civarında güne başlarken euro/TL ise geçen hafta ortasından sonra ilk kez dün gördüğü 15,90 seviyelerinin hemen üzerinde değerleniyor.