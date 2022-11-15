Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6000 liradan, avro 19,2120 liradan yeni güne merhaba dedi.
Ekonomi 15.11.2022, 09:48
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6000 liradan, avro 19,2120 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,5980 liradan alınan dolar 18,6000 liradan satılıyor. 19,2100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,2120 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6050 lira, avronun satış fiyatı ise 19,1800 lira olmuştu.
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