Döviz kurlarında ilk rakamlar

Haftaya yatay seyir ile başlayan dolar, haftanın son gününde dolar/TL, güne 18,6064 seviyesinden başlarken, dolar karşısında değer kaybeden euro ise tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Euro/TL, yeni haftaya 18,5700 seviyesinden başladı.

Haftaya yatay seyir ile başlayan dolar, haftanın son gününde yatay seyrini korumaya devam ediyor. Dolar karşısında uzun süredir değer kaybeden Euro ise tekrar yukarı doğru hareket etmeye başlayarak, dolar ile aynı seviyeye gelmeyi başardı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, haftanın son iş gününe 18,6000 seviyesinden başladı. Dolar, bir önceki kapanışını ise 18,5948 seviyesinden gerçekleştirmişti.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL, ise haftanın son gününde de yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 18,5740 seviyesinden gerçekleştiren euro, güne 18,5600 seviyesinden açtı.