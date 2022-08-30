Döviz kurlarında ilk rakamlar

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18,19’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18,2031 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.1888, en yüksek ise 18,2031 seviyelerini gördü. Euro ise aynı dakikalarda 18,2231 lira ile sakin seyrediyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU

Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 30 Ağustos 2022 salı günü saat 10:00 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 21,3187 TL

ABD Doları: 18,2031 TL

Euro:17,9696 TL

İsviçre Frangı: 18,8115 TL

Japon Yeni: 0,1300 TL

Suudi Arabistan Riyali: 4,8523 TL

Norveç Kronu: 1,8691 TL

Danimarka Kronu: 2,4504 TL

Avustralya Doları: 12,5696 TL

Kanada Doları: 14,0093 TL

İsveç Kronu: 1,7083 TL

Ruble: 0,3018