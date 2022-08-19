Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 18,0960 liradan, avro 18,2440 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 19.08.2022, 09:12 19.08.2022, 09:30
İstanbul serbest piyasada dolar 18,0960 liradan, avro 18,2440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,0940 liradan alınan dolar 18,0960 liradan satılıyor. 18,2420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2440 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 18,0950 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3260 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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|1
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|1
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|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
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|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|0
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|0
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|0
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|O
|P
|1. M.City
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|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
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|4. Tottenham
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|6. Leeds United
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|3
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|2
|3
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|2
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|2
|2
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|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
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|2
|1
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|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
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|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
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|1
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|1
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|12. Mallorca
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|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0