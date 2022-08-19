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Döviz kurlarında ilk rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 18,0960 liradan, avro 18,2440 liradan güne merhaba dedi.

Ekonomi 19.08.2022, 09:12 19.08.2022, 09:30
Döviz kurlarında ilk rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 18,0960 liradan, avro 18,2440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,0940 liradan alınan dolar 18,0960 liradan satılıyor. 18,2420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2440 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 18,0950 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3260 lira olmuştu.

Kaynak: AA
#Dolar #avro
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