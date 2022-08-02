Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9510 liradan, avro 18,4200 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 02.08.2022, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9510 liradan, avro 18,4200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9490 liradan alınan dolar 17,9510 liradan satılıyor. 18,4180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4200 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 18,4130 lira olmuştu.
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|Takımlar
|O
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|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
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|18. Tuzlaspor
|0
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|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
|0
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|12. Liverpool
|0
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|13. M.City
|0
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|14. M. United
|0
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|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
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|0
|10. Girona
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|11. Mallorca
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|0
|12. Osasuna
|0
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|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0