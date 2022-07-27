Döviz kurlarında ilk rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 17,8750 liradan, avro 18,1390 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 27.07.2022, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 17,8750 liradan, avro 18,1390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,8730 liradan alınan dolar 17,8750 liradan satılıyor. 18,1370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1390 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 17,8620 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1060 lira olmuştu.
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Günün Anketi Tümü
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|1. Adana Demirspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|16. Konyaspor
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
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|14. Pendikspor
|0
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|15. Rizespor
|0
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
|0
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|15. Real Madrid
|0
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
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